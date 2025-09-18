المستشار حسين مدكور: مؤتمر رؤساء هيئات قضايا الدولة يُعقد في القاهرة لأول مرة ديسمبر المقبل

قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إنّ هيئة قضايا الدولة أعرق هيئة قضائية في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وأقدم من القضاء، من مجلس الدولة، من النيابة الإدارية، كما خرج كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية من رحم هيئة قضايا الدولة، وكانت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة كانت هي تضطلع بكل الاختصاصات الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية من حيث مراجعة العقود، صياغة التشريعات، التحقيقات، وكل هذه الأمور.

وأضاف مدكور، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عمر الهيئة 150 سنة، ولذلك بعد حلف اليمين مباشرة، جاءت فكرة احتفالية بمرور 150 سنة، ولذلك فإنه توجه لديوان رئاسة الجمهورية مباشرة بالفكرة، حتى تكون تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "موعد الوصول لـ 150 سنة سيكون 27 يناير 2026، وبالتالي، فإننا سننظم احتفالية، وتحديد الموعد النهائي سيخضع لأمور كثيرة، ولكننا بدأنا خطوات سريعة في الاحتفالية، من أهمها إصدار كتاب بعنوان "قضايا الدولة.. صفحات من النور"، يحكي عن قصة هيئة قضايا الدولة منذ نشأتها حتى الآن، وأهم القضايا اللي تناولتها هيئة قضايا الدولة في مصر، وأهم الشخصيات التي ترأست الهيئة".

وأوضح: "الكتاب تُرجم إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أيضاً، وسننظم مؤتمرًا في ـأول 3 أيام من شهر ديسمبر من العام الجاري، خاص برؤساء هيئات قضايا الدولة، وقرر هذا المؤتمر وزراءُ العدل العرب في اجتماع خاص بجامعة الدول العربية".

وتابع، أنّ الاجتماع الخاص برؤساء هيئات قضايا الدولة تمت منه 20 دورة حتى الآن، ولكن لم يحدث أي اجتماع في مصر العربية، لذلك، فقد انتهز فرصة الاحتفالية ووجه طلبا إلى أمين عام جامعة الدول العربية أن ينعقد هذا في القاهرة، ووافقت الجامعة ووجهت الدعوات، وصلت إليه دعوة هيئة قضايا الدولة في مصر، مكتوب فيها إن المؤتمر من 1 لـ3 ديسمبر، وسيتم تنظيم المؤتمر احتفالاً بمرور 150 سنة على هيئة قضايا الدولة في جمهورية مصر العربية.