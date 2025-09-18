قضايا الدولة: رفع كفاءة معظم مقرات الهيئة.. وأصبحت جاهزة للتحول الرقمي

أكد المستشار أحمد خليل رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات بهيئة قضايا الدولة، أن عدد مقرات الهيئة على مستوى الجمهورية 58 مقر.



وقال أحمد خليل في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم رفع كفاءة المقرات القديمة بصورة عاجلة لتواكب التحول الرقمي ".

وتابع أحمد خليل:" نجحنا في رفع كفاءة معظم مقرات الهيئة وأصبحت مجهزة للرقمنة ".

وأكمل احمد خليل:" قريبا سيتم افتتاح مبنى الهيئة الجديد في التمجع الخامس وهو مجهز على اعلى مستوى بكافة الاحتياجات للرقمنة والتحول الرقمي ".