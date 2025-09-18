رئيس قضايا الدولة: الهيئة سباقة في تمكين المرأة داخل السلك القضائي

أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن كل محافظة بها قاضيات وهناك سيدات تطلب من نفسها الانتقال من محافظة لأخرى .

وقال حسين مدكور في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" العمل لا يفرق بين رجل وامرأة ".

وتابع حسين مدكور :" دور المرأة في هيئة قضايا الدولة متواجد والهيئة هي أول هيئة تم تعيين المراة فيها".

وأكمل حسين مدكور :" أصبح لدينا أمانة المرأة داخل هيئة قضايا الدولة وهي كيان مستقل يتبع رئيس الهيئة ".

ولفت حسين مدكور :" لدينا مكتب فني خاص برئيس الهيئة به مستشارات سيدات ".

