وزير الخارجية : زيارة السعودية تعكس إلتزام القاهرة والرياض بتعزيز الشراكة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن زيارته للمملكة العربية السعودية تحمل أهمية خاصة في توقيت دقيق تمر به المنطقة.

وأوضح عبد العاطي ، في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" ، أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز آليات التشاور حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب السعودي تركز على القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الأزمات الممتدة في السودان وليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وما تفرضه هذه الأوضاع من تحديات أمنية وإنسانية جسيمة.

وشدد عبد العاطي على أن مصر والسعودية باعتبارهما قوتين محوريتين في العالمين العربي والإسلامي، تقع على عاتقهما مسؤولية مضاعفة لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد أن التشاور المستمر بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لدعم التضامن العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التهديدات المتصاعدة.

ا س ع/رأش