لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: إجراءات رادعة تجاةالمتقاعسين بالمحليات

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال تصل إلى التحويل للنيابة الإدارية لأى مسئول يتقاعس فى التعامل مع الإشغالات ، ورفعها أولاً بأول حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة ، وتم تسليم المدن خالية من الإشغالات ، وخاصة داخل مدينة أسوان التى تعتبر نموذج يجب الإقتداء به فى التعامل مع الإشغالات. 

وهو ما تم تنفيذه عملياً بالسوق السياحى وميدان النفق والعديد من الشوارع الجانبية ، وسيتم مرور لجان مفاجئة للمتابعة الميدانية بكافة المراكز والمدن بإشراف مباشر من المحافظ شخصياً ، وبمتابعة من السكرتير العام المساعد ، ليلمس المواطن الأسوانى ثمار هذه الجهود التى تساهم فى توفير بيئة نظيفة وأجواء حضارية وجمالية له وللأفواج السياحية الزائرة لزهرة الجنوب .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وأيضاً الخاصة بمشروعات التنمية المحلية ، وخاصة فى ظل ما تم بذله من جهود بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتذليل كافة العقبات وإنهاء المشاكل التى كانت تعيق التنفيذ ، وهو الذى يتطلب تكاتف الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد ، ليجنى المواطن ثمار هذه الإنجازات التى تشهدها القرى والنجوع. 

حياة كريمة 

وخلال الإجتماع الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

وجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإستمرار فى تكثيف الأعمال لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 327 حالة تعدى بمساحة 121 ألف و 628 م2 ، وذلك وسط مشاركة جادة من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال ، والذى نتقدم له بالشكر والأجهزة الأمنية المعاونه لجهودهم المثمرة فى التعامل مع العديد من القضايا ، والتصدى للكثير من البؤر الإجرامية ، وضبط المخالفات لمركبات التوك توك وسيارات السيرفيس ، فضلاً عن تنظيم دوريات مترجلة داخل السوق السياحى ضمن الإستعدادات الجارية للموسم السياحى الجديد وهو ما ساهم فى تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى .

وكلف بأهمية تكثيف الجهود أيضاً لزيادة الجولات المفاجئة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، وتعزيز الرقابة التفتيشية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، فضلاً عن مواصلة تفعيل منظومة الشكاوى الجماهيرية ، للإستمرار على نفس الأداء من التميز فى الرد على كافة المطالب والتفاعل الفورى معها .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

بنيامين نتنياهو

نييويورك تايمز: اتساع هوة الخلافات بين نتنياهو وكبار قادته العسكريين مع توسع الحرب على غزة

وزير الخارجية

وزير الخارجية : زيارة السعودية تعكس إلتزام القاهرة والرياض بتعزيز الشراكة

غزة

اعلام إسرائيلي : رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير يقود مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

