محافظ أسوان: إجراءات رادعة تجاةالمتقاعسين بالمحليات

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال تصل إلى التحويل للنيابة الإدارية لأى مسئول يتقاعس فى التعامل مع الإشغالات ، ورفعها أولاً بأول حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة ، وتم تسليم المدن خالية من الإشغالات ، وخاصة داخل مدينة أسوان التى تعتبر نموذج يجب الإقتداء به فى التعامل مع الإشغالات.

وهو ما تم تنفيذه عملياً بالسوق السياحى وميدان النفق والعديد من الشوارع الجانبية ، وسيتم مرور لجان مفاجئة للمتابعة الميدانية بكافة المراكز والمدن بإشراف مباشر من المحافظ شخصياً ، وبمتابعة من السكرتير العام المساعد ، ليلمس المواطن الأسوانى ثمار هذه الجهود التى تساهم فى توفير بيئة نظيفة وأجواء حضارية وجمالية له وللأفواج السياحية الزائرة لزهرة الجنوب .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وأيضاً الخاصة بمشروعات التنمية المحلية ، وخاصة فى ظل ما تم بذله من جهود بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتذليل كافة العقبات وإنهاء المشاكل التى كانت تعيق التنفيذ ، وهو الذى يتطلب تكاتف الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد ، ليجنى المواطن ثمار هذه الإنجازات التى تشهدها القرى والنجوع.

حياة كريمة

وخلال الإجتماع الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

وجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإستمرار فى تكثيف الأعمال لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 327 حالة تعدى بمساحة 121 ألف و 628 م2 ، وذلك وسط مشاركة جادة من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال ، والذى نتقدم له بالشكر والأجهزة الأمنية المعاونه لجهودهم المثمرة فى التعامل مع العديد من القضايا ، والتصدى للكثير من البؤر الإجرامية ، وضبط المخالفات لمركبات التوك توك وسيارات السيرفيس ، فضلاً عن تنظيم دوريات مترجلة داخل السوق السياحى ضمن الإستعدادات الجارية للموسم السياحى الجديد وهو ما ساهم فى تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى .

وكلف بأهمية تكثيف الجهود أيضاً لزيادة الجولات المفاجئة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، وتعزيز الرقابة التفتيشية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، فضلاً عن مواصلة تفعيل منظومة الشكاوى الجماهيرية ، للإستمرار على نفس الأداء من التميز فى الرد على كافة المطالب والتفاعل الفورى معها .