سعر عيار 24 اليوم 19-9-2025

أظهر سعر أكبر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025، استقرارا دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية .

سعر أكبر عيار ذهب

وجاء أغلى جرام ذهب من عيار 24 الأكبر قيمة داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب اليوم

تضمن تحديث سجله أكبر جرام ذهب من عيار 24 الأغلى فئة نحو 5617 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة استقرارا مع مستهل التعاملات دون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر أعيرة الذهب اليوم ثباتا متأثرة بموعد العطلة الأسبوعية والمحددة اليوم الجمعة، دون تغيير في قيمة المعدن الأصفر.

تحركات الذهب

وعلى مدار الأسبوع الجاري تعرض سعر المعدن الأصفر لارتفاع بقيمة كسر حاجز الـ 250 جنيه للجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب مساء أمس الخميس زيادة قيمتها تبلغ 75 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

تذبذب الذهب

ومع بداية الأسبوع الجاري تعرض الذهب للتذبذب مقدار طفيفا ليصعد سعر الجرام خلال الأسابيع الماضية مقدار اقترب من 280 جنيه في الجرام .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5617 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيه للبيع و 4935 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو4212 جنيه للبيع و 4230 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39.32 ألف جنيه للبيع و 39.48 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3666 دولار للبيع و 3667 دولار للشراء.

تراجع الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تعاملات أمس الخميس، لتنخفض عن مستوى قياسي جديد وصلت إليه في التعاملات السابقة مع تحليل المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد قرار البنك بخفض معدلات الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3658.25 دولار للأونصة في الساعة 1911 بتوقيت غرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوياتها التاريخية عند 3707.40 دولار الثلاثاء الماضي.

وارتفعت أسعار المعدن بنحو 6% خلال سبتمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية.

وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي

وفي الغالب ما تزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

ويرى محللون أن زيادة أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري جاءت بدعم من مشتريات البنوك المركزية المتواصلة، والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن في التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتراجع الدولار على نطاق واسع.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 39% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار المعدن الأصفر في 2026 إلى متوسط أربعة آلاف دولار للأونصة مقابل مستوى 3700 دولار في توقعات سابقة.

وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 41.51 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1360 دولاراً، كما هبط البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1145.44 دولار.