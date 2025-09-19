قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
اقتصاد

وزارة الثقافة تكرّم إحدى شركات الاستثمار العقاري لجهودها في صون التراث المعماري بوسط القاهرة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
ولاء عبد الكريم

كرم جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة إحدى شركات الاستثمار العقاري بمنحها جائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث المعماري والعمراني في مصر لعام 2025، تقديرًا لدورها الريادي في إحياء التراث المعماري والحضاري بمنطقة وسط القاهرة التاريخية.

وتُعد هذه الجائزة الوطنية المرموقة، التي يشرف عليها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ويرأس لجنتها المهندس محمد أبو سعدة، بمثابة اعتراف رسمي بالجهود المستمرة على مدار أكثر من 15 عامًا في حماية وصون هوية القاهرة التراثية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: «إن هذه الجائزة تعكس التزام الدولة بتشجيع الممارسات الجادة في صون التراث المصري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإحياء المناطق التاريخية وإعادتها إلى مكانتها المستحقة على خريطة الثقافة العالمية».

وأضاف وزير الثقافة: «إن تجربة الشركة تُعد نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الحفاظ على القيمة التاريخية للمباني التراثية وإعادة توظيفها بما يخدم المجتمع والاقتصاد. وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال حماية التراث المعماري، وتحويله إلى مورد ثقافي واستثماري مستدام للأجيال القادمة».

وجاء فوز الشركة بهذه الجائزة بعد نجاحها في ترميم أكثر من 25 مبنى تراثيا عالي القيمة في قلب القاهرة، وفق معايير دقيقة في التوثيق والتنفيذ، وبالتعاون مع مقاولين معتمدين وخبراء متخصصين في صيانة المباني التراثية. 

ولم يقتصر دور الشركة على الترميم فقط، بل شمل إعادة دمج هذه العقارات في أنشطة تجارية وثقافية متنوعة أعادت للمنطقة حيويتها وجاذبيتها كسوق سياحي وثقافي واستثماري متجدد.

وفي تعليقه على هذا التكريم، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن منطقة وسط القاهرة أصبحت تحظى باهتمام عالمي بفضل المبادرات الطموحة لإعادة تشكيل مستقبلها، موضحًا أن الشركة منذ انطلاقتها وضعت نصب عينيها إعادة الحياة إلى مبانٍ ومساحات مهملة لعقود طويلة. 

وأضاف أن الشركة تعتمد على خبرات محلية متكاملة من مهندسين ومعماريين ومؤرخين لإدارة المشروعات، بما يضمن الحفاظ على هوية المنطقة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.

