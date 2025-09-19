قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية
صور.. شواطئ الإسكندرية بلا رواد بعد قرار الغلق بسبب اضطراب حالة البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية الرئيس وكلمة قرينته.. افتتاح ملتقى الفنون لذوي الهمم أولادنا

السيدة الأولي انتصار السيسي
السيدة الأولي انتصار السيسي
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدار الأوبرا، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ايمان عبدالكريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح الملتقي بكلمة مسجلة من انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، موجهة للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة من الملتقى.

وقدم الأبناء والفتيات المشاركين في الملتقي من مصر والدول المشاركة في فعالياته، والتي يبلغ عددها 53 دولة من الوطن العربى وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية عدداً من العروض الفنية والموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات تعكس مواهبهم وقدراتهم الكبيرة المتنوعة.

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن هذا الملتقي يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين الأطفال والموهوبين وأصحاب القدرات الخاصة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم والمشاركة الفعالة في المحافل الفنية والثقافية، مضيفة أن المجلس يدعم بقوة هذه المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيدةً بما تقدمه المهرجان من نموذج حضاري يجمع بين الفن والإنسانية بمشاركة ٥٣ دولة من مختلف دول العالم وهو ما نفخر به جميعا ويضع مصر في قلب العالم من خلال إهتمامها ودعمها لذوي القدرات الخاصة.

وأشادت رئيسة المجلس بالتنوع والتنظيم الرائع لحفل الافتتاح والذي أكد أن الفن وسيلة فاعلة ومؤثرة في  تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب ، مما يجعل مصر منارة للثقافة والتقارب الشعبي والفني بين ثقافات العالم المختلفة

وعلي هامش الاحتفالية تم تكريم العديد من رموز العمل الاجتماعي والتنموي ومنهم السيدة مي زين الدين عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة ورئيس مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف والجدير بالذكر  أن الدورة التاسعة تشهد مشاركة واسعة من فرق محلية ودولية، ما يجعلها منصة متميزة للتواصل الثقافي والإبداعي، وإبراز دور مصر كحاضنة للفنون وملتقى الحضارات.

ويقام الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا" في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار " لونها بالفرحة"، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ودشن الملتقى حملة " أطفالنا مسئوليتنا"، وهي حملة ضد الإساءة للطفل عن طريق التوعية بأساليب التعامل الآمنة، وتمكين وتشجيع الأطفال علي التعبير والمواجهة وتوفير الدعم النفسي لهم، وكذلك توعية الأسرة وجهات الرعاية بكيفية التعامل مع الأطفال.

وحضر الحفل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، والأستاذة سهير عبد القادر  رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ورئيسة الملتقى، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة والضيوف الأجانب .

المجلس القومي للطفولة والامومة ذوي القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

وزارة الاوقاف

نننشر نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد