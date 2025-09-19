برعاية الرئيس وكلمة قرينته.. افتتاح ملتقى الفنون لذوي الهمم أولادنا

شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدار الأوبرا، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ايمان عبدالكريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح الملتقي بكلمة مسجلة من انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، موجهة للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة من الملتقى.

وقدم الأبناء والفتيات المشاركين في الملتقي من مصر والدول المشاركة في فعالياته، والتي يبلغ عددها 53 دولة من الوطن العربى وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية عدداً من العروض الفنية والموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات تعكس مواهبهم وقدراتهم الكبيرة المتنوعة.

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن هذا الملتقي يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين الأطفال والموهوبين وأصحاب القدرات الخاصة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم والمشاركة الفعالة في المحافل الفنية والثقافية، مضيفة أن المجلس يدعم بقوة هذه المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيدةً بما تقدمه المهرجان من نموذج حضاري يجمع بين الفن والإنسانية بمشاركة ٥٣ دولة من مختلف دول العالم وهو ما نفخر به جميعا ويضع مصر في قلب العالم من خلال إهتمامها ودعمها لذوي القدرات الخاصة.

وأشادت رئيسة المجلس بالتنوع والتنظيم الرائع لحفل الافتتاح والذي أكد أن الفن وسيلة فاعلة ومؤثرة في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب ، مما يجعل مصر منارة للثقافة والتقارب الشعبي والفني بين ثقافات العالم المختلفة

وعلي هامش الاحتفالية تم تكريم العديد من رموز العمل الاجتماعي والتنموي ومنهم السيدة مي زين الدين عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة ورئيس مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف والجدير بالذكر أن الدورة التاسعة تشهد مشاركة واسعة من فرق محلية ودولية، ما يجعلها منصة متميزة للتواصل الثقافي والإبداعي، وإبراز دور مصر كحاضنة للفنون وملتقى الحضارات.

ويقام الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا" في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار " لونها بالفرحة"، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ودشن الملتقى حملة " أطفالنا مسئوليتنا"، وهي حملة ضد الإساءة للطفل عن طريق التوعية بأساليب التعامل الآمنة، وتمكين وتشجيع الأطفال علي التعبير والمواجهة وتوفير الدعم النفسي لهم، وكذلك توعية الأسرة وجهات الرعاية بكيفية التعامل مع الأطفال.

وحضر الحفل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، والأستاذة سهير عبد القادر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ورئيسة الملتقى، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة والضيوف الأجانب .