محافظات

بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين في باريس الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل محطة تحلية المياه الجديدة بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية " قرى الـ80".

قال عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تفقد المحطة لمتابعة آليات التشغيل لها بعد توجيهات اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة المحطة الخاصة بـتحلية المياه في قرى درب الأربعين للوقوف على آخر المستجدات، بما يضمن التشغيل المنتظم وتقديم خدمة مستقرة للمواطنين. 

تفقد ميداني وتنسيق جهات

وتفقد عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، محطة تحلية المياه بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية "80" رفقة محمد حامد حفيظ مساعد رئيس المركز، وحياة حامد رئيس قرى درب الأربعين، والمهندسة هند جداوي من قطاع الري بباريس، ووليد عبدالمنعم من العلاقات العامة. 

وشملت الجولة مراجعة منظومة التحلية وخطوط الربط وأعمال الرفع والتغذية، والتأكد من جاهزية غرف التشغيل، بما يسمح بانتقال سلس إلى التشغيل الكامل ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.


تشغيل تجريبي وتدريب كوادر

 أوضح رئيس المركز أنّ المحطة دخلت حاليًا مرحلة التجارب الأولية، وجرى تدريب عدد من الكوادر المحلية على التشغيل والمتابعة الدورية.

ووجّه الجهة المنفذة، عبر الجمعية الشرعية بالمركز، التي مولت مشروع إقامة المحطة إلى تلافي الملاحظات التي رُصدت قبل الاستلام، مع إعداد تقارير فنية تفصيلية حول أداء وحدات التحلية ومعدلات الإنتاج وضبط الاستهلاك. ويأتي ذلك لتأمين التشغيل المستقر وضمان وصول المياه بجودة مناسبة للمواطنين.

ضمان سلامة المياه وإعادة الاستخدام

أكد رئيس مركز باريس،  إخطار الجهات الصحية لسحب عينات من المياه وإحالتها إلى التحاليل المعتمدة للاطمئنان إلى المطابقة، على أن يُستكمل التشغيل بعد ظهور النتائج.

كما وجّه رئيس المركز باستغلال المياه الناتجة عن غسيل الفلاتر في الريّ، وإنشاء حديقة عامة تُخصَّص عوائدها الخدمية للحالات المستحقة وأصحاب الهمم، بما يحقق قيمة مضافة ويُحسّن البيئة المحيطة بـالمحطة ويخدم المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محطة مياه جولة تفقدية

