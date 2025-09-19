شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح

​شهدت مدينة شرم الشيخ، أحد أبرز المقاصد السياحية في مصر والعالم، طفرة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث سجلت زيادة تتجاوز 40% في معدل السياح خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يؤكد هذا النمو نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

​وخلال جولة تفقدية للفنادق والمنتجعات، التقى اللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، بعدد من السائحين في أجواء ودية تعكس مدى ترحيب المدينة بزوارها. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا للرواج السياحي، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد السياح تعكس جاذبيتها المتنوعة وقدرتها على تلبية مختلف الأذواق.

​وتجمع شرم الشيخ بين عدة عوامل فريدة تجعلها وجهة مثالية، فهي تتمتع بجمال طبيعي خلاب يتمثل في شواطئها الفيروزية وشعابها المرجانية الغنية، إلى جانب بنيتها التحتية المتقدمة التي تضم منتجعات وفنادق عالمية المستوى. كما أنها ليست مجرد وجهة للاستجمام، بل تُقدم مجموعة واسعة من الأنشطة السياحية مثل السياحة البيئية، والعلاجية، بالإضافة إلى استضافتها العديد من المؤتمرات الدولية.

​تؤكد هذه المؤشرات أن شرم الشيخ ليست مجرد مدينة سياحية عادية، بل هي قصة نجاح مستمرة ووجهة يختارها العالم للاستمتاع بتجربة متكاملة وممتعة.