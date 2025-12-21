وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد فعاليات ورش المدرب المجتمعي.. صور

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عروض مجموعات عمل تدريب برنامج المدرب المجتمعي، فى ثانى أيام البرنامج بمحافظة كفر الشيخ.

يشارك في البرنامج 25 مدربًا من الكوادر الرياضية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة و المتخصصين فى المجال الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورش العمل تناولت تغيير الإطار الفكرى فى المجال الرياضى، غرس قيم أخلاقية واجتماعية لدى الرياضيين، إقامة المبادرات الإجتماعية من خلال الرياضة، عرض نماذج مشرفة فى المجال الرياضى مثل اللاعب محمد رشوان واللاعب محمد صلاح، مؤكدًا أن واجب الكوادر الرياضية المشاركة أن تهتم بغرس القيم والأخلاق فى نفوس الرياضيين المشاركين فى كافة الفاعليات .

يقدمُ البرنامج بمحافظة كفر الشيخ وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

أدار الورش التفاعلية الدكتور راني بهجت أستاذ الإجتماع الرياضي بكلية العلوم الرياضية جامعة حلوان، بحضور وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومشاركة الكوادر الرياضية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.