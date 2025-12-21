مسرح "ليالي الفن" يستعد لإحياء احتفالات المحافظة برأس السنة بأسوان

تستعد فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، للمشاركة فى مسرح " ليالى الفن " لإحياء احتفالات محافظة أسوان برأس السنة واستقبال العام الميلادى الجديد 2026 ، والتى ستقام على مدار 6 أيام بدءاً من 25 ديسمبر الجارى على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه التجربة الثقافية المصرية الأصيلة التى ستقام على أرض عروس المشاتى لتحتفى بتنوع التراث المصرى من موسيقى ورقصات وفنون شعبية وإستعراضية تقدمها نخبة من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة .

ليالى الفن

وأكد المحافظ على الدور المتميز الذى تقوم به فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات ، والتى تحرص على مشاركة أهالى أسوان فى احتفالاتهم المتعددة التى تقام على مدار العام فى المناسبات المتنوعة .

وفى نفس السياق أثنى إسماعيل كمال بالأداء المتميز والمشرف لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ليكونوا سفراء لزهرة الجنوب فى المحافل والمهرجانات المحلية والدولية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد محافظ أسوان أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها الفريد.