قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسرح "ليالي الفن" يستعد لإحياء احتفالات المحافظة برأس السنة بأسوان

ليالى الفن
ليالى الفن
محمد عبد الفتاح

 تستعد فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، للمشاركة فى مسرح " ليالى الفن " لإحياء احتفالات محافظة أسوان برأس السنة واستقبال العام الميلادى الجديد 2026 ، والتى ستقام على مدار 6 أيام بدءاً من 25 ديسمبر الجارى على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه التجربة الثقافية المصرية الأصيلة التى ستقام على أرض عروس المشاتى لتحتفى بتنوع التراث المصرى من موسيقى ورقصات وفنون شعبية وإستعراضية تقدمها نخبة من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة .

ليالى الفن

وأكد المحافظ على الدور المتميز الذى تقوم به فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات ، والتى تحرص على مشاركة أهالى أسوان فى احتفالاتهم المتعددة التى تقام على مدار العام فى المناسبات المتنوعة .

وفى نفس السياق أثنى إسماعيل كمال بالأداء المتميز والمشرف لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ليكونوا سفراء لزهرة الجنوب فى المحافل والمهرجانات المحلية والدولية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد محافظ أسوان أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها الفريد.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

تغريد طارق

عمرها 25 عاما.. المراكز الطبية تنعي ممرضة توفيت في حادث أثناء ذهابها للعمل

بعثة وزارة التنمية المحلية بكوريا الجنوبية

لتعزيز إدارة المخلفات.. التنمية المحلية تشارك في ورشة عمل بكوريا الجنوبية

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة

سفير سلطنة عُمان: اللغة العربية وعاء للقيم الإنسانية وركيزة الهوية الحضارية

بالصور

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد