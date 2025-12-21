قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيلون ماسك يصبح الأغنى في العالم بعد حكم قضائي لصالح تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
فرناس حفظي

قفزت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى 749 مليار دولار يوم الجمعة، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير تفعيل خيارات أسهم في تسلا بقيمة 139 مليار دولار كانت قد أُبطلت العام الماضي، وفقا لمؤشر فوربس للمليارديرات.


وكانت المحكمة قد أعادت يوم الجمعة العمل بحزمة أجور ماسك التي أُقرت عام 2018، والتي كانت قيمتها حينها نحو 56 مليار دولار، بعد أن ألغتها محكمة أدنى درجة عام 2024 ووصفتها بأنها "غير معقولة بشكل  لا يصدق"، وأكدت المحكمة العليا أن حكم الإلغاء كان غير سليم وينطوي على ظلم بحق ماسك.


ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح ماسك في وقت سابق من الأسبوع أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، مدعومًا بتقارير عن احتمالية طرح شركته الناشئة في مجال الفضاء «سبيس إكس» للاكتتاب العام.

وفي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على خطة أجور قياسية أخرى لماسك، بقيمة تريليون دولار، ما يعكس دعم المستثمرين لرؤيته في تحويل الشركة إلى رائد عالمي في السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات.


وبحسب قائمة فوربس، تجاوزت ثروة ماسك ثروة لاري بايج، المؤسس المشارك لشركة جوجل، بفارق يقارب 500 مليار دولار، مما يجعله الأغنى في العالم بفارق كبير.

إيلون ماسك ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا شركة تسلا الذكاء الاصطناعي

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

