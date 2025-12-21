إيلون ماسك يصبح الأغنى في العالم بعد حكم قضائي لصالح تسلا

قفزت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى 749 مليار دولار يوم الجمعة، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير تفعيل خيارات أسهم في تسلا بقيمة 139 مليار دولار كانت قد أُبطلت العام الماضي، وفقا لمؤشر فوربس للمليارديرات.



وكانت المحكمة قد أعادت يوم الجمعة العمل بحزمة أجور ماسك التي أُقرت عام 2018، والتي كانت قيمتها حينها نحو 56 مليار دولار، بعد أن ألغتها محكمة أدنى درجة عام 2024 ووصفتها بأنها "غير معقولة بشكل لا يصدق"، وأكدت المحكمة العليا أن حكم الإلغاء كان غير سليم وينطوي على ظلم بحق ماسك.



ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح ماسك في وقت سابق من الأسبوع أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، مدعومًا بتقارير عن احتمالية طرح شركته الناشئة في مجال الفضاء «سبيس إكس» للاكتتاب العام.

وفي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على خطة أجور قياسية أخرى لماسك، بقيمة تريليون دولار، ما يعكس دعم المستثمرين لرؤيته في تحويل الشركة إلى رائد عالمي في السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات.



وبحسب قائمة فوربس، تجاوزت ثروة ماسك ثروة لاري بايج، المؤسس المشارك لشركة جوجل، بفارق يقارب 500 مليار دولار، مما يجعله الأغنى في العالم بفارق كبير.