قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 آلاف جنيه شهريا..وظائف جديدة بشركة أدوية برواتب مجزية
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات اليوم الجمعة 19-9-2025:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.941 – بيع 12.973

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173

البنك المصري الخليجي: شراء 12.914 – بيع 12.940

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.907 – بيع 12.972

ميد بنك: شراء 12.896 – بيع 13.025

المصرف العربي الدولي: شراء 12.832 – بيع 12.861

البنك المركزي المصري: شراء 12.832 – بيع 12.869

HSBC: شراء 12.830 – بيع 12.860

QNB الأهلي: شراء 12.827 – بيع 12.857

بنك الإسكندرية: شراء 12.825 – بيع 12.862

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.821 – بيع 12.852

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.813 – بيع 12.861

البنك الأهلي المصري: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك مصر: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك قناة السويس: شراء 12.781 – بيع 12.869

كريدي أجريكول: شراء 12.770 – بيع 12.860

بنك البركة: شراء 12.768 – بيع 12.859

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.750 – بيع 12.970

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.739 – بيع 12.865

المصرف المتحد: شراء 12.514 – بيع 12.968

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.504 – بيع 12.862

سعر الريال

سجل الريال السعودي اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.941 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في بنك التنمية الصناعية عند 13.173 جنيه. 

وجاءت أسعار الشراء والبيع في باقي البنوك على النحو التالي: البنك المصري الخليجي سجل 12.914 جنيه للشراء و12.940 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 12.907 جنيه للشراء و12.972 جنيه للبيع، أما ميد بنك فقد بلغ سعر الشراء 12.896 جنيه وسعر البيع 13.025 جنيه.

في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 12.832 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.861 و12.869 جنيه. وسجل بنك HSBC سعر شراء 12.830 جنيه وبيع 12.860 جنيه، فيما بلغ السعر في QNB الأهلي 12.827 جنيه للشراء و12.857 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، فقد تراوحت أسعار الشراء بين 12.825 و12.821 جنيه، وسعر البيع بين 12.852 و12.862 جنيه. وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 12.813 جنيه وبيع 12.861 جنيه، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 12.790 جنيه للشراء و12.862 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الشراء 12.781 جنيه وسعر البيع 12.869 جنيه، وسجل كريدي أجريكول 12.770 جنيه للشراء و12.860 جنيه للبيع، أما بنك البركة فقد سجل 12.768 جنيه للشراء و12.859 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل سعر شراء 12.750 جنيه وبيع 12.970 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK 12.739 جنيه للشراء و12.865 جنيه للبيع. وسجل المصرف المتحد 12.514 جنيه للشراء و12.968 جنيه للبيع، أما البنك العقاري المصري العربي فقد بلغ سعر الشراء 12.504 جنيه وسعر البيع 12.862 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

رئيس جامعة بنها للطلاب: أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر

محافظ البحيرة

إيقاد شعلة الاحتفال بالعيدها القومي للبحيرة.. 218 عاما على ملحمة رشيد

توقيع الكشف الطبي على المرضى

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد