هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا، اليوم الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة احتجاجاً على استمرار الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023، مطالبين بإنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس".

وبحسب الصحيفة، رفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الحكومة الإسرائيلية، محملين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة والمنطقة.

وأوضحت هآرتس، أن شرطة الاحتلال تدخلت لتفريق المحتجين، واعتقلت أربعة منهم بعد اشتباكات محدودة وقعت قرب أحد مداخل المستوطنات.

يشار إلى أن التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، سواء في تل أبيب أو في مناطق غلاف غزة، حيث يطالب المحتجون بوقف الحرب فوراً والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم عزلة إسرائيل الدولية ويعمّق الانقسام الداخلي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة، التي ترعاها أطراف دولية وإقليمية، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون الثمن الأكبر جراء القصف المستمر والحصار الخانق المفروض على القطاع.