رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي أوليمبيا الباراجوياني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أُقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

ووفقا لما نقلته شبكة ESPN العالمية، فقد تقدم الأهلي بعرض رسمي إلى دياز ونجله ومساعده الفني إميليانو دياز، ويجري حاليا دراسة العرض من الطرفين، إلى جانب عروض أخرى تلقاها المدرب من منتخبي بيرو وفنزويلا.

تنافس ثلاثي على دياز

وأشارت الشبكة إلى أن دياز البالغ من العمر 65 عاما، أصبح هدفا لعدة اتحادات كروية، أبرزها فنزويلا وبيرو، في وقت يطمح فيه الأهلي لحسم الصفقة سريعًا قبل دخول أطراف أخرى في المفاوضات.

وأوضحت التقارير أن المنافسة على خدمات المدرب الأرجنتيني قد تعرقل مساعي الأهلي، خاصة في ظل رغبة منتخبات وطنية في التعاقد معه استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

مسيرة قصيرة في باراغواي

كان دياز قد تولى تدريب نادي أوليمبيا أسونسيون في يوليو الماضي، لكنه لم يستمر طويلًا، حيث خاض 7 مباريات فقط مع الفريق، فاز في اثنتين، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثًا، قبل أن يقرر الرحيل، تاركًا الفريق في المركز التاسع من أصل 12 فريقًا في الدوري الباراغوياني.

ويمتلك دياز تجربة سابقة في الكرة المصرية، حين تولى تدريب نادي بيراميدز في فبراير 2019، وقاد الفريق لفترة قصيرة استمرت نحو ثلاثة أشهر.

مسيرة حافلة في الملاعب العربية

ويعد دياز من أبرز الأسماء التدريبية في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق له قيادة نادي الهلال السعودي في أكثر من مناسبة، وحقق معه نجاحات ملحوظة، كان أبرزها بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2022، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

كما درب نادي اتحاد جدة السعودي ونادي النصر الإماراتي، قبل أن يعود مجددا إلى الهلال، حيث أنهى فترته الثانية هناك بتحقيق كأس الملك، ثم قرر التنحي عن منصبه في مايو 2023 لأسباب عائلية بعد وفاة زوجته.

بديل سانتوس؟

وتأتي مفاوضات الأهلي مع دياز، في وقت تراجعت فيه حظوظ التعاقد مع البرتغالي فيرناندو سانتوس، المدرب السابق لمنتخب أذربيجان، بعدما أبدى الأخير رغبته في الاستمرار داخل القارة الأوروبية.

وكان سانتوس قد خاض تجربة غير موفقة مع أذربيجان، حيث لم يحقق أي فوز في 11 مباراة، واختُتمت فترته بهزيمة قاسية أمام آيسلندا بخماسية نظيفة.

النحاس على رأس الجهاز الفني مؤقتا

وفي انتظار التوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد، يتولى عماد النحاس حاليا القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من ملف المدير الفني القادم.