لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شرطة الاحتلال إعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح عقب انتهاء صلاة الجمعة.

واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سياسات التصعيد والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامه وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.


ومن جانبها، الغت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريبا عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.

وأوضحت أن نحو 40 بالمئة من المستدعين قدموا طعونا على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، غير أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأوعزت بضمهم قسرا إلى صفوف الخدمة، وذلك في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف إلى تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

وبررت القيادة قرار الاستدعاء بضرورة تغطية النقص الحاد في القوة البشرية، لا سيما في تخصصات دقيقة مثل الأطباء ومشغلي المعدات الهندسية العاملين في مناطق القتال، بحسب ما نقلته الصحيفة.


وتشمل قرارات التعبئة الاستثنائية جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما فتحت قيادة الجيش باب العائدين إلى الخدمة في قاعدة تل هاشومير حيث تجرى مقابلات شخصية للفرز والتصنيف وتوجيه المنضمين إلى المواقع الأكثر حاجة في صفوف الجيش.

طائرات الاحتلال القاهرة الإخبارية غزة مدينة غزة

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي

علاء عزوز: وزارة الزراعة تبنت استراتيجية لتطوير النخيل ورفع جودة التمور

دفع فاتورة التليفون الارضي للنت

لضمان تشغيل الإنترنت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

طلاب الجامعات

التعليم العالي: 4 ملايين طالب وطالبة يستعدون لبدء العام الجامعي الجديد

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

