عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شرطة الاحتلال إعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح عقب انتهاء صلاة الجمعة.

واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سياسات التصعيد والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامه وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.



ومن جانبها، الغت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريبا عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.

وأوضحت أن نحو 40 بالمئة من المستدعين قدموا طعونا على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، غير أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأوعزت بضمهم قسرا إلى صفوف الخدمة، وذلك في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف إلى تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

وبررت القيادة قرار الاستدعاء بضرورة تغطية النقص الحاد في القوة البشرية، لا سيما في تخصصات دقيقة مثل الأطباء ومشغلي المعدات الهندسية العاملين في مناطق القتال، بحسب ما نقلته الصحيفة.



وتشمل قرارات التعبئة الاستثنائية جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما فتحت قيادة الجيش باب العائدين إلى الخدمة في قاعدة تل هاشومير حيث تجرى مقابلات شخصية للفرز والتصنيف وتوجيه المنضمين إلى المواقع الأكثر حاجة في صفوف الجيش.