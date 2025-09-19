الجيزة.. تكليف قيادات المحافظة بالمرور الدوري على المدارس

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من خلال توفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة للطلاب وهيئات التدريس بما يشمل أعمال التطوير والصيانة للمنشآت التعليمية وتوفير التدريبات العملية وتهيئة البيئة المحيطة بالمدارس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية والتأكد من سلامة المباني وتغطية البالوعات وصلاحية الأسوار وسلامة الزجاج والنوافذ والأسلاك الكهربائية إلى جانب توفير طفايات الحريق وغسل خزانات المياه وتنظيفها ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة والدورية.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الانضباط في سير العملية التعليمية وضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع قيادات التربية والتعليم على مستوى المحافظة بكافة المراحل التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والتأكيد على سير العملية التعليمية بشكل فعّال منذ اليوم الأول .

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة أي مظاهر للإهمال أو الإشغالات لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

كلف المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بتنفيذ جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي لرصد أي مشكلات قد تواجه المدارس والعمل على حلها الفوري حرصًا على توفير سبل الراحة والاستقرار للطلاب والمعلمين على حد سواء .

وبعث محافظ الجيزة برسالة إلى طلاب وطالبات المحافظة دعاهم فيها إلى الالتزام بتأدية واجباتهم الدراسية بكل جدية والتحلي بالإيجابية والمثابرة والسعي نحو التفوق العلمي لتحقيق طموحاتهم مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الأهم لبناء مستقبل مشرق لمصر .

وفي سياق متصل أكد المهندس عادل النجار أن دعم منظومة التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بشكل متواصل لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات الحديثة وتلبي احتياجات العصر، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والتعليمية والمجتمع المدني للنهوض بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج خلال العام الدراسي الجديد .