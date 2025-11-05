قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة سابقا: واشنطن ما تزال تنسق بالكامل مع إسرائيل في السياسات الإقليمية

غزة
غزة
البهى عمرو

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة سابقًا، إنّ الولايات المتحدة ما زالت تنسق مع إسرائيل، موضحًا: "والمثال الحي هو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لعدد من أعضاء مجلس الأمن حول قوة الاستقرار الدولية في غزة".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نتحدث عن قوة حفظ سلام فقط بل قوة تنفيذ لخطة ترامب".

وتابع، أنّ تصريحات ترامب السابقة حول إمكانية انضمام إيران إلى الاتفاقيات كانت تهدف أساسًا لممارسة ضغط سياسي على طهران، موضحًا أن التهديدات الأمريكية لم تُلغِ البرنامج النووي الإيراني كما زعم الرئيس الأمريكي.

وأشار، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، التي أكدت وجود تحركات حول المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يعكس طبيعة التحرك الدولي المتوازن وفق المصالح الأوروبية والأمريكية.    

وذكر، أنّ الواقع الحالي يوضح أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن التنسيق مع إسرائيل، وأن أي خطوات مستقبلية في المنطقة، سواء بخصوص إيران أو غزة، ستبقى ضمن إطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، مع إبقاء خيار الضغط السياسي والمراقبة الدولية كأداة رئيسية لضمان استقرار الوضع الإقليمي.
 

 https://www.youtube.com/shorts/Io4p1cWoCLY

ترامب الأمم المتحدة واشنطن مجلس الأمن غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد