مندوب مصر بالأمم المتحدة سابقا: واشنطن ما تزال تنسق بالكامل مع إسرائيل في السياسات الإقليمية

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة سابقًا، إنّ الولايات المتحدة ما زالت تنسق مع إسرائيل، موضحًا: "والمثال الحي هو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لعدد من أعضاء مجلس الأمن حول قوة الاستقرار الدولية في غزة".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نتحدث عن قوة حفظ سلام فقط بل قوة تنفيذ لخطة ترامب".

وتابع، أنّ تصريحات ترامب السابقة حول إمكانية انضمام إيران إلى الاتفاقيات كانت تهدف أساسًا لممارسة ضغط سياسي على طهران، موضحًا أن التهديدات الأمريكية لم تُلغِ البرنامج النووي الإيراني كما زعم الرئيس الأمريكي.

وأشار، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، التي أكدت وجود تحركات حول المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يعكس طبيعة التحرك الدولي المتوازن وفق المصالح الأوروبية والأمريكية.

وذكر، أنّ الواقع الحالي يوضح أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن التنسيق مع إسرائيل، وأن أي خطوات مستقبلية في المنطقة، سواء بخصوص إيران أو غزة، ستبقى ضمن إطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، مع إبقاء خيار الضغط السياسي والمراقبة الدولية كأداة رئيسية لضمان استقرار الوضع الإقليمي.



