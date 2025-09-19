البترول: مباحثات مع تاج أويل الكندية لتوسيع الاستكشاف والإنتاج بالصحراء الغربية

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع آبي بدوي، رئيس شركة "تاج أويل" الكندية العاملة في مصر بحقل بدر-1 بالصحراء الغربية، خطط الشركة لتوسيع نشاطها في مجالات الاستكشاف والإنتاج، خاصة من المصادر غير التقليدية.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير أكد أن الصحراء الغربية ما زالت تزخر بموارد واعدة من البترول والغاز، مشيراً إلى حرص قطاع البترول على التعاون مع الشركات العالمية لتوظيف أحدث التكنولوجيات في استغلال هذه الموارد.

ومن جانبه، أوضح رئيس الشركة أن "تاج أويل" لديها خطة طموحة لتنمية أعمالها بالصحراء الغربية واستغلال الإمكانات غير التقليدية وزيادة الإنتاج، استمرارا لتجاربها الناجحة في مصر.

يذكر أن شركة "تاج أويل" تركز حالياً، بشكل استراتيجي، على العمليات والفرص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في مصر التي تمثل أولوية رئيسية للشركة.

