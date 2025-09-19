سلوت: ديربي الميرسيسايد أكثر من مجرد مباراة

أكد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن مواجهة فريقه أمام إيفرتون ة السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحمل طابعًا خاصًا يتجاوز حدود المنافسة المعتادة، سواء للجماهير أو للاعبين، مشددًا على أن الاستعداد البدني والذهني سيكون مفتاح العبور من هذه المحطة المهمة.

خصوصية التوقيت والتحضير

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الأمر يتعلق فقط بتوقيت المباراة المبكر يوم السبت.. أردنا أن نعطي اللاعبين فترة إضافية للتعافي، وأحد أفضل طرقة.. الاستشفاء كما نعرف جميعا هو النوم".

وأشار إلى أن الفريق خاض ثلاث مباريات في أسبوع واحد، وهو أمر مرهق وغير معتاد في هذه الفترة المبكرة من الموسم.

خيارات هجومية متنوعة

وعن إمكانية إشراك الثنائي هوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك معًا في الخط الأمامي، أوضح: "أفكر في العديد من الأمور وهذا يعتمد دائما على مستواهما.. لدينا هيكل 4-3-3، لكن أنهينا مباريات عديدة بوجود مهاجمين اثنين. إيكيتيكي يستطيع اللعب من الجهة اليسرى بطريقة مختلفة عن جاكبو ونجوموها، وهذا يمنحنا مرونة أكبر".

وأضاف: "إذا لم يكن لدينا العدد الكافي من اللاعبين، قد نلعب بهما معًا في 4-4-2، وكل ذلك يعتمد على مستواهما وعدد الجاهزين".

لفتة إنسانية من إيفرتون

وأشاد سلوت بمنافسه قائلا: "إيفرتون فريق جيد وقام بصفقات مهمة، لكن ما أعجبني حقًا هو ما فعلوه عندما توفي جوتا، فقد أظهروا احترامهم بحضورهم إلى أنفيلد. هذه المواقف تؤكد أن الاحترام باقٍ رغم المنافسة، وهذا ما يجعل هذا الديربي أكثر خصوصية".

ميزة الدوري الإنجليزي

وتحدث المدرب الهولندي عن الأجواء المختلفة للمنافسة في إنجلترا مقارنة ببلاده: "ما أحبه هنا أن المشجعين يستطيعون التواجد معا رغم شدة المنافسة، رأيت 10 مشجعين لليفربول وسط جماهير نيوكاسل دون مشاكل، وهذا أمر مستحيل في هولندا. في مباريات أياكس وفينورد لم يعد يُسمح بدخول جماهير الضيف، وهذا يوضح الفارق الكبير".

أهمية التجربة والصلابة الذهنية

وعن استعداد اللاعبين الجدد لأول ديربي لهم، قال سلوت: "التركيز يجب أن يكون على المنافسة وما يجب فعله للفوز: الشدة، الفوز بالالتحامات، واللعب جيدًا بالكرة وبدونها. نعم المباراة صعبة، لكن لاعبينا خاضوا مباريات كبيرة من قبل. فان دايك ومحمد صلاح واللاعبون الكبار سيساعدون على إيصال الرسالة".

تحسينات مطلوبة رغم الانتصارات

وعن اهتزاز شباك ليفربول بعد التقدم هذا الموسم، أجاب: "صحيح أننا فرطنا في التقدم 2-0 مرتين، لكن الأهداف مختلفة. ليس من الجيد أن تفقد تفوقك بهذه الطريقة، وعلينا أن نتحسن. الإيجابي أننا نسجل أهدافًا ونلعب بحماس، لكن يجب معالجة هذه الأخطاء حتى لا تؤثر علينا في نهاية الموسم".

وختم سلوت تصريحاته قائلا: "كل شيء في كرة القدم مرتبط بالنتائج.. الفوز يساعدك على تصحيح الأخطاء بسهولة أكبر، بينما الخسارة تجعلك تكرر نفس الأحاديث. أفضل أن نكون في وضع الفوز مع إمكانية التحسين، بدلاً من أن نخسر ونبحث فقط عن الإيجابيات".