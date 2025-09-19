قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
حتى الأحد القادم.. فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر
الدويري: اجتياز حماس للحدود المصرية في 2008 خطأ فادح لا مبرر له
تقييم طبي فورا.. حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين
فن وثقافة

شيرين عبدالوهاب تنفي إحياء حفل مع فضل شاكر في دبي

شيرين - فضل شاكر
شيرين - فضل شاكر

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت من خلاله، ما تردد حول إحيائها حفلا غنائيا مع الفنان فضل شاكر، يوم 2 أكتوبر المُقبل. 

وجاء نص البيان كما يلي: «تعلن الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.. لجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة الكبيرة .. بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ على مسرح دبي أوبرا، وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية, مع خالص التقدير والاحترام لدولة الإمارات الغالية وشعبها الحبيب». 

أغاني شيرين عبد الوهاب 

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الصلاة

هل رفع الصوت أثناء الصلاة للتنبيه بأمر ما يبطلها؟.. أمين الإفتاء يجيب

خطيب المسجد الحرام

لابد من الانتقال من الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لهذا أرسل الله لعباده رسلا

رئيس جامعة الأزهر

بداية العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر: هدفنا تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

