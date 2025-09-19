شيرين عبدالوهاب تنفي إحياء حفل مع فضل شاكر في دبي

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت من خلاله، ما تردد حول إحيائها حفلا غنائيا مع الفنان فضل شاكر، يوم 2 أكتوبر المُقبل.

وجاء نص البيان كما يلي: «تعلن الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.. لجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة الكبيرة .. بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ على مسرح دبي أوبرا، وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية, مع خالص التقدير والاحترام لدولة الإمارات الغالية وشعبها الحبيب».

أغاني شيرين عبد الوهاب

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.