احتفالية لدمج وتنمية مهارات الأطفال ذوي الهمم بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، احتفاليتين للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركزي الخارجة والداخلة نظمها مكتب "قادرون باختلاف" ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، تحت شعار "Welcome Back to School"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة "موط" بمركز الداخلة ومركز الخارجة.

الاحتفالية استهدفت دمج وتنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم عبر أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية وترفيهية، شارك فيها الأطفال بحماس كبير، وسط حضور لافت لأولياء الأمور والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أهداف الاحتفالية ورسالتها

وأوضح محمد فكري، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي من الفعالية هو نشر ثقافة الدمج والتقبل، مع توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تساعدهم على التعبير عن أنفسهم وتنمية قدراتهم بطرق مبتكرة.

وأشار فكري إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم من خلال المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة وإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع.