ضبط قائد سيارة طَمَسَ لوحاتها المعدنية في البحيرة
لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة
المدير الرياضي للزمالك يدشن صفحته الرسمية الوحيدة عبر فيس بوك
إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
احتفالية لدمج وتنمية مهارات الأطفال ذوي الهمم بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، احتفاليتين للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركزي الخارجة والداخلة نظمها مكتب "قادرون باختلاف" ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، تحت شعار "Welcome Back to School"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة "موط" بمركز الداخلة ومركز الخارجة.

الاحتفالية استهدفت دمج وتنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم عبر أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية وترفيهية، شارك فيها الأطفال بحماس كبير، وسط حضور لافت لأولياء الأمور والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أهداف الاحتفالية ورسالتها

وأوضح محمد فكري، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي من الفعالية هو نشر ثقافة الدمج والتقبل، مع توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تساعدهم على التعبير عن أنفسهم وتنمية قدراتهم بطرق مبتكرة.

وأشار فكري إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم من خلال المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة وإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع.

