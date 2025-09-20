الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد

احتفلت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد و الفنانة فرح الزاهد بحفل خطوبتها ، حيث نشرت هنا فيديوهات من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الإستوري

و يذكر أن نور الزاهد هي الشقيقة الصغري للفنانة هنا الزاهد و فرح الزاهد ، لم تدخل مجال التمثيل

وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السينما فيلم الشاطر

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.