بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم

عادل نصار

تحدث الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، عن واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصر، لافتا إلى أن جميع مخازن الآثار من الداخل ليس بها  كاميرات مراقبة.


أضاف الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر قناة ام بي سي مصر، أن : جميع مخازن الآثار من الداخل مفيهاش كاميرات، ومعامل الترميم مفهاش كاميرات، إزاى الكاميرات متبقاش داخل المخازن؟! اترفض يكون فيه كاميرات داخل الغرف المغلقة للآثار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل سرقة الأسورة الذهبية الملكية من داخل المتحف المصري، إذ تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء سرقة الأسورة أخصائية ترميم بالمتحف المصري و3 آخرين ألقي القبض عليهم وأخطرت النيابة للتحقيق. 

الاثار المتحف الكبير عمرو أديب

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الفنان عمر السعيد

عمر السعيد: 2009 كانت بدايتي ووقفت قدام إلهام شاهين ونيللي كريم

الفنان عمر السعيد

"أصبحت حبي في الحياة".. عمر السعيد يكشف كواليس أول لقاء جمعه بيسرا

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب على سرقة أسورة فرعونية

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

