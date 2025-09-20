خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم

تحدث الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، عن واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصر، لافتا إلى أن جميع مخازن الآثار من الداخل ليس بها كاميرات مراقبة.



أضاف الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر قناة ام بي سي مصر، أن : جميع مخازن الآثار من الداخل مفيهاش كاميرات، ومعامل الترميم مفهاش كاميرات، إزاى الكاميرات متبقاش داخل المخازن؟! اترفض يكون فيه كاميرات داخل الغرف المغلقة للآثار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل سرقة الأسورة الذهبية الملكية من داخل المتحف المصري، إذ تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء سرقة الأسورة أخصائية ترميم بالمتحف المصري و3 آخرين ألقي القبض عليهم وأخطرت النيابة للتحقيق.