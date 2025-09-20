انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا

شهد الساحل الشرقي لليبيا انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي كان يحمل مهاجرين غير شرعين بحسب ما أعلنت عنه المنظمة الدولية للهجرة.

و صرح متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة أسوشيتد برس، بأن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطنا من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في نفس اليوم .

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم إنقاذ إجمالي 14 شخصا بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرين في عداد المفقودين.

ولم يتضح كيف تمكن هؤلاء الناجون من البقاء على قيد الحياة في البحر طوال تلك الفترة.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

