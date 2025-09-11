قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
توك شو

السفيرة نائلة جبر: مصر اعتمدت على أسلوب موضوعي وعلمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية

علي مكي

قال السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنّ مصر اعتمدت على أسلوب موضوعي وعلمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، فمصر لديها قوانين مفعلة، وهو ما يؤدي إلى ردع المهربين، ودراسات عن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالهجرة، كما أن مصر لديها الاستراتيجيات، والإطار المؤسسي، وهو اللجنة التي تترأسها ويتابعها مباشرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في متابعة هذا الأمر.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "نعمل في إطار من التنسيق منعا من التكرار والتضارب قدر المستطاع، فالأمر ليس سهلا على الإطلاق، ولدينا في اللجنة نحو 30 وزارة وهيئة، وكل ذلك يؤدي إلى أن نصل هدف جيد في الحد من الهجرة غير الشرعية".

وتابعت: "نعمل على هذا الأمر منذ عام 2014 عندما طلب رئيس الوزراء آنذاك تشكيل اللجنة، وتم عمل خريطة للجمهورية بالمحافظات التي بها هجرة غير شرعية واسعة وعريضة، كما دشنت اللجنة استراتيجيات وحملات وتوعية، وكل ذلك لازم، لكنه غير كافٍ، فيجب أن تقدم الدولة الحلول والفرص المتاحة للشباب، وهو ما نركزه عليه الآن، ونعمل على تقديم النماذج الناجحة من الشباب ومستمرون في التشريعات والتوعية والاستراتيجيات أيضا، بالإضافة إلى تقديم الفرص المتاحة".

السفيرة نائلة جبر الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الغارة الإسرائيلية على قطر

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة : الغارة الإسرائيلية على قطر تصعيد خطير

قبلة كولدبلاي

فضيحة "قبلة كولدبلاي".. زوج كريستين كابوت يكسر صمته بعد كشف العلاقة الغرامية

البترول

السعودية تقدم منحة لإمداد سوريا بكميات ضخمة من البترول الخام

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

