السفيرة نائلة جبر: مصر اعتمدت على أسلوب موضوعي وعلمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية

قال السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنّ مصر اعتمدت على أسلوب موضوعي وعلمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، فمصر لديها قوانين مفعلة، وهو ما يؤدي إلى ردع المهربين، ودراسات عن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالهجرة، كما أن مصر لديها الاستراتيجيات، والإطار المؤسسي، وهو اللجنة التي تترأسها ويتابعها مباشرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في متابعة هذا الأمر.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "نعمل في إطار من التنسيق منعا من التكرار والتضارب قدر المستطاع، فالأمر ليس سهلا على الإطلاق، ولدينا في اللجنة نحو 30 وزارة وهيئة، وكل ذلك يؤدي إلى أن نصل هدف جيد في الحد من الهجرة غير الشرعية".

وتابعت: "نعمل على هذا الأمر منذ عام 2014 عندما طلب رئيس الوزراء آنذاك تشكيل اللجنة، وتم عمل خريطة للجمهورية بالمحافظات التي بها هجرة غير شرعية واسعة وعريضة، كما دشنت اللجنة استراتيجيات وحملات وتوعية، وكل ذلك لازم، لكنه غير كافٍ، فيجب أن تقدم الدولة الحلول والفرص المتاحة للشباب، وهو ما نركزه عليه الآن، ونعمل على تقديم النماذج الناجحة من الشباب ومستمرون في التشريعات والتوعية والاستراتيجيات أيضا، بالإضافة إلى تقديم الفرص المتاحة".