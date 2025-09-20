فتح الحركة اليوم على الطريق الدائري الإقليمي تزامنا مع بدء العام الدراسي

أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن فتح الحركة على الطريق الدائري الإقليمي اليوم السبت، وذلك أمام القادمين من طرق: القاهرة- إسكندرية الزراعي ؛ وشبرا بنها ، وبنها- المنصورة ، وبنها - الزقازيق في اتجاه طريق السويس الصحراوي في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسيرا على مستخدمي الطريق، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره.

وأوضح الوزير استمرار تمديد الغلق المؤقت للمسافة في الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الزراعي.

كما لفت إلى استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي لتكون الحركة في الاتجاهين من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق القاهرة - السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي والعكس وفي اتجاه واحد في المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي.



أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء على هذا الطريق أو كافة طرق الجمهورية.

