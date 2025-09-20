قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم مطروح: 879 مدرسة جاهزة لاستقبال 188600 طالب مع انطلاق العام الدراسي

مدارس مطروح تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس مطروح تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن إنهاء جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة والبالغ عددها 879 مدرسة، استعداداتها لاستقبال 188602 طالبا مع  انطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدا الأحد.

وأكدت وكيل الوزارة، حرصها الشديد على تهيئة المناخ المناسب  واستعداد المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال تشجير وتجميل الافنية ودهان الفصول الدراسية وتنظيم استلام الطلاب للكتب الدراسية داخل الفصول وذلك في سبيل تحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي بالمؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ووفق تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه تم عقد عدة  اجتماعات موسعة مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة خلال المرحلة الماضية لمناقشة الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب .

وأكدت أن تعليم مطروح حريص على مواصلة تفعيل  الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتحقيق  أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب.

وأضافت مدير المديرية أنه سيتم مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى دعم العملية التعليمية وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشارت نادية فتحي إلى أنها ستتابع انتظام العملية التعليمية بكافة أرجاء مطروح فى جولات ميدانية مفاجئة لتدعيم الإيجابيات والوقوف عليها و معالجة السلبيات حال وجودها فى إطار تربوى متكامل ونسق تعليمى منظم، مشدد على استمرار لجان المتابعة و تقويم الأداء فى متابعة انتظام العملية  التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية .

 من ناحية اخرى تابعت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  فعاليات البرنامج التدريبي (صقل مهارات الذكاء الاصطناعي والتوعية بالأمن السيبراني) لمعلمي الحاسب الآلي التي تأتي ضمن الحزم التدريبية التي يتم تنظيمها تحت اشراف ادارة التدريب وبالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الحاسب الآلي.

جاء ذلك بقاعة التدريب بمدرسة المعناوي الاعدادية بنين بحضور  لمياء سعيد مدير ادارة التدريب وعبدالشافي موجه عام الحاسب.

وهنأت وكيل الوزارة المتدربين بقرب انطلاق العام الدراسي الجديد ثم اكدت على ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المحتوي التدريبي بورشة العمل لصقل مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي وتوعية الطلاب بالامن السيبراني وتبصيرهم بالتحديات التي تواجه الوطن في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تسود العالم في الوقت الحالي .

كما أكدت أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح علي تنفيذ توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مشيدة بالمجهودات المثمرة والعطاءات المتميزة  لادارة التدريب طوال المرحلةالماضية بقيادة لمياء سعيد حفني وفريق العمل المعاون، مثمنة التنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الاجازة الصيفية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

