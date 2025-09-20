قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
محافظات

انتظام الدراسة داخل 391 مدرسة في كافة المراحل التعليمية بكفر الشيخ | صور

محمود زيدان

انتظمت الدراسة في 391 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 20 سبتمبر 2025، بالمدارس في كافة المراحل التعليمية، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استقبال المعلمين والمعلمات بالمدارس تلاميذ الصف الأول الابتدائي بالورود والبالونات وتوزيع الحلوى عليهم، لتهيئتهم نفسيا، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية، كما استقبلت المدارس الإعدادية والثانوية العامة والتجارية طلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية، على أن يتم استقبال الطلاب غدا بقية الصفوف الدراسية.

و تستقبل 2400 مدرسة، غداً الأحد، 21 سبتمبر 2025م، 864 ألف و600 طالب وطالبة، بزيادة 23 مدرسة عن العام الماضي، في أول يوم دراسي في كل المراحل التعليمية والمدارس بكافة الإدارات التعليمية.

 وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، أنه جرى انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026 في ضوء التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدوري رقم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2025م، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

وأضاف جودة: جرى الانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، تم الانتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسي بشكل فعلى من اليوم الأول.

كفر الشيخ مدارس كفر الشيخ التعليم محافظ كفر الشيخ

