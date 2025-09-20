الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لتقنيات البلوكتشين



وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT)، مذكرة تفاهم مع شركة برافيكا (Pravica) الرائدة في حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين، بهدف تأسيس المركز العربي لتقنيات البلوكتشين.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك في مجال تقنيات البلوكتشين وتطوير برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين.

كما تفتح المذكرة آفاقًا للتعاون في تنفيذ مشاريع مبتكرة تستخدم تقنيات برافيكا المتطورة.

وصرحت عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة علياء يوسف، في بيان صحفي، بأن "الشراكة مع برافيكا إضافة نوعية لجهود الأكاديمية في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي".

وأضافت أن المذكرة "ستمكّن طلابنا من اكتساب خبرات عملية قيّمة، وتجهزهم بشكل أفضل لمواجهة تحديات المستقبل".

من جانبه، قال المهندس محمد عبده، المدير التنفيذي لشركة برافيكا، في البيان، إنه "سعيد بالتعاون مع صرح علمي عريق مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

وأكد أن "هذه الشراكة ستكون حجر الزاوية في بناء جيل جديد من المبتكرين والمطورين القادرين على قيادة التحول الرقمي في المنطقة".