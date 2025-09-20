عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية| خاص

طمأن الفنان عيد أبو الحمد، الجمهور عليه بعد تعرضه لوعكة صحية في أول تعليق له بعد تحسن حالته الصحية.

وقال عيد أبو الحمد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري: “الحمد لله أنا بخير حاليا ركبت جهاز في القلب عملت العملية واستغرقت العملية أربع ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت جدا.

وأضاف عيد أبو الحمد، أجري حالياً بعد الفحوصات في المستشفى قبل خروجي باذن الله فحوصات وأدوية.

واختتم أبو الحمد: “بشكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم وبشكر وزارة الصحة وبشكر الجمهور شكرا لمحبتكم”.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.