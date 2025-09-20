آخر أيام الصيفية.. صور خاصة تجمع محمد منير وإلهام شاهين على شاطئ البحر

نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو يجمعها بالفنانة محمد منير على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين رفقة الفنان محمد منير في عطلتها الصيفية من أمام البحر ونال الفيديو اعجاب الكثير من المتابعين.

وكان قد أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب وحيد حامد، تكريم الفنانة إلهام شاهين التي ستكون ضيفة شرف حفل الافتتاح مع المخرج مروان حامد، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر الثلاثاء المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

وكانت إدارة المهرجان استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.