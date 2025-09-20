قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
فن وثقافة

آخر أيام الصيفية.. صور خاصة تجمع محمد منير وإلهام شاهين على شاطئ البحر

الهام شاهين
الهام شاهين
يمنى عبد الظاهر

نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو يجمعها بالفنانة محمد منير على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين رفقة الفنان محمد منير في عطلتها الصيفية من أمام البحر ونال الفيديو اعجاب الكثير من المتابعين.

وكان قد أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب وحيد حامد، تكريم الفنانة إلهام شاهين التي ستكون ضيفة شرف حفل الافتتاح مع المخرج مروان حامد، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر الثلاثاء المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

وكانت إدارة المهرجان استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

محمد منير الفنانة الهام شاهين أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى تكريم الفنانة إلهام شاهين

