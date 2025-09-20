حفل استثنائي.. ميريام فارس تشعل ختام موسم الصيف بالساحل الشمالي.. صور

خطفت الفنانة ميريام فارس، الأنظار إليها أمس الجمعة في واحدة من أقوى سهرات ختام موسم الصيف في الساحل الشمالي، حيث قدّمت حفلاً غنائياً استثنائياً أضفى أجواء من الحماس والطرب على الجمهور الكبير الذي حضر لمتابعتها.

حضرت ميريام الحفل بصحبة فريق عمل المنتج تامر عبدالمنعم وظهرت بإطلالة مبهرة جذبت بها كل الأنظار.

ميريام فارس

ميريام فارس

حفل ميريام فارس

على مدار الحفل، قدمت ميريام فارس باقة كبيرة من أغانيها المشهورة التي يعشقها جمهورها، إلى جانب عدة مفاجآت غنائية أكسبت الحفل روحًا مميزة. من بين الأغاني التي أدتها كانت "و منها "أنا و الشوق" التي أسرت القلوب بكلماتها العذبة وألحانها المميزة، وأغنية "tukoh taka" التي تميزت بإيقاعها الحيوي وأسلوبها المبهج. إضافة إلى ذلك، أدت ميريام أغنية "حبيبي يا عيني" التي تثير دائماً ردود فعل إيجابية من الجمهور.

ميريام فارس

ميريام فارس

وكان للحفل جانب خاص تمثل في أغنية "سواح" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي أعادت من خلالها الجمهور إلى ذكريات الزمن الجميل، ما جعل الحفل أكثر تنوعًا وثراءً.

خلال الحفل، عبرت ميريام فارس عن سعادتها الكبيرة بالغناء في مصر ولجمهورها المصري الذي تعتبره أهمّ وأوفى جمهور في العالم العربي. أكدت أن الوقوف على خشبة المسرح في مصر له دائماً طابع خاص ومميز، لأنها تشعر بحب متبادل عميق لا يمكن وصفه بالكلمات.