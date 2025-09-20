قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حفل استثنائي.. ميريام فارس تشعل ختام موسم الصيف بالساحل الشمالي.. صور

سعيد فراج

خطفت الفنانة ميريام فارس، الأنظار إليها أمس الجمعة في واحدة من أقوى سهرات ختام موسم الصيف في الساحل الشمالي، حيث قدّمت حفلاً غنائياً استثنائياً أضفى أجواء من الحماس والطرب على الجمهور الكبير الذي حضر لمتابعتها.

حضرت ميريام الحفل بصحبة فريق عمل المنتج تامر عبدالمنعم وظهرت بإطلالة مبهرة جذبت بها كل الأنظار.

حفل ميريام فارس

على مدار الحفل، قدمت ميريام فارس باقة كبيرة من أغانيها المشهورة التي يعشقها جمهورها، إلى جانب عدة مفاجآت غنائية أكسبت الحفل روحًا مميزة. من بين الأغاني التي أدتها كانت "و منها "أنا و الشوق" التي أسرت القلوب بكلماتها العذبة وألحانها المميزة، وأغنية "tukoh taka" التي تميزت بإيقاعها الحيوي وأسلوبها المبهج. إضافة إلى ذلك، أدت ميريام أغنية "حبيبي يا عيني" التي تثير دائماً ردود فعل إيجابية من الجمهور.

وكان للحفل جانب خاص تمثل في أغنية "سواح" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي أعادت من خلالها الجمهور إلى ذكريات الزمن الجميل، ما جعل الحفل أكثر تنوعًا وثراءً.

خلال الحفل، عبرت ميريام فارس عن سعادتها الكبيرة بالغناء في مصر ولجمهورها المصري الذي تعتبره أهمّ وأوفى جمهور في العالم العربي. أكدت أن الوقوف على خشبة المسرح في مصر له دائماً طابع خاص ومميز، لأنها تشعر بحب متبادل عميق لا يمكن وصفه بالكلمات.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

المتهم

ضبط سائق توكتوك تعرض لطالبات وضايقتهن أمام مدرسة بالجيزة

أرشيفية

حبس تشكيل عصابي 6 أشهر بتهمة سرقة بطاريات السيارات

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

