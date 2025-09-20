إصابة زوجين وإبنيهما في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب تروسيكل بطريق بني غالب بمركز أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية " تروسيكل " بطريق بني غالب بالقرب من نادي الأسمنت ووجود مصابين.

إصابة زوجين وابنيهما في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب تروسيكل وأسفر عن إصابة كلا من أسامة مجدي محمد، 14 عامًا، اشتباه كسر بقاع الجمجمه ، و رمضان مجدي محمد، 23 عامًا، غيبوبه تامه ، و مجدي محمد فرغلي، 50 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و شادية عبد المجيد مصطفي، 45 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي .



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.