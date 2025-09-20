وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتي "النصر للمواسير" و"سيجوارت" ويتابع سير العمليات الإنتاجية

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، جولة مفاجئة شملت كلًا من شركة النصر لصناعة المواسير الصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة.

تفقد الوزير المصانع وخطوط الإنتاج في "النصر للمواسير"، حيث تضم الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا. وتمت متابعة سير العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوافر مخزون كافٍ من مستلزمات الإنتاج طبقًا لمخطط التشغيل، إضافة إلى التأكد من الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، ومراجعة توافر قطع الغيار اللازمة لذلك. كما شملت الجولة في شركة سيجوارت

وتفقد خطوط الإنتاج ومصنع فلنكات القطار السريع، ومصنع إنتاج فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية، والورش المركزية، والمخازن. واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج.

أكد الوزير أن صناعة المواسير والمنتجات الأسمنتية من الصناعات الهامة التي تخدم مشروعات قومية وتنموية كبرى، مشيرًا إلى أن النصر للمواسير لها أهمية خاصة في توفير المواسير والأنابيب اللازمة للبنية التحتية والمشروعات التنموية

فيما تمثل سيجوارت ذراعًا صناعيًا رئيسيًا في إنتاج الفلنكات لدعم مشروعات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.

شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لرفع القدرات التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات استراتيجية متعددة، والتوسع نحو فتح أسواق جديدة للتصدير، وإضافة خطوط ومنتجات جديدة مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للتوسع وإقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن التوجه العام يركز على دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الوزارة تدعم خطط التطوير والتحديث لتعظيم العائد الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي.

كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية وضمان توافر قطع الغيار اللازمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، ومواصلة الابتكار في المنتجات بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة المواسير تأسست عام 1962 وتعد من أعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب.

وتنتج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وفقًا للمواصفات الدولية لاستخدامها في نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة والتطبيقات الإنشائية، بالإضافة إلى إنتاج القطاعات الهندسية (مربعة – مستطيلة) لمختلف التطبيقات.

أما شركة سيجوارت فقد تأسست عام 1927 وتعد من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى في إنتاج الفلنكات والمواسير الخرسانية.

طورت مؤخرًا منتجات جديدة تُصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، مثل فلنكة القطار السريع شاملة الوسادة (USP) وفلنكة الحماية (Guard Rail)، كما تنفذ مشروعًا لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بالشراكة مع القطاع الخاص.