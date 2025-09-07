وزير قطاع الأعمال العام يقوم بزيارة مفاجئة لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مقر شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديليكو" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، والواقعة بمدينة نصر.

شملت الزيارة جولة داخل مقر الشركة لمتابعة انتظام وسير العمل. وقد التقى الوزير بالعاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وطبيعة عملهم. كما عقد اجتماعًا مع قيادات الشركة بحضور المهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة، والمهندس تامر أبو العز العضو المنتدب التنفيذي، ورؤساء القطاعات وممثلي العاملين، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات الكهربائية التي تنفذها الشركة ومساهمتها في المشروعات القومية والتنموية، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الدلتا الجديدة، مشروعات صندوق التنمية الحضارية، وكذلك تنفيذ أعمال كهربائية في العديد من المحافظات، كما تساهم الشركة في تنفيذ أعمال كهربائية في مشروعات عمرانية سكنية وتجارية لصالح شركات شقيقة تابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

الأداء المالى للشركة

وتابع الوزير، خلال زيارته، الموقف المالي للشركة ومؤشرات الأداء، وأبرز التحديات، مشددًا على أهمية تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي، إلى جانب الإسراع في تحصيل مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد لضمان استدامة التدفقات المالية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تكثيف الجهود لتطوير الأداء وتحسين نظم الإدارة ورفع الكفاءة التشغيلية بما يعزز مكانة الشركة محليًا وإقليميًا، والتوسع في المشروعات داخل مصر وخارجها وفتح أسواق جديدة خاصة في الدول العربية والإفريقية. وأوضح أن "هايديليكو" بما تمتلكه من إمكانات كبيرة وخبرات متراكمة، مؤهلة لتعظيم دورها في قطاع الكهرباء والطاقة، بما يواكب رؤية الدولة في تعزيز مساهمة الشركات التابعة في التنمية الاقتصادية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.

كما شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتطوير بيئة العمل بما يحفّز الإبداع والابتكار، مع التركيز على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية العاملين وضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "هايديليكو" تأسست عام 1971، وساهمت منذ إنشائها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال الكهرباء والطاقة، وتُعد من الشركات الرائدة في مجالات تنفيذ خطوط نقل الكهرباء، محطات التوليد، محطات المحولات، التركيبات الكهروميكانيكية، شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وصناعة الأعمدة واللوحات الكهربائية. كما تنشط الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، إضافة إلى مشروعات الهاتف والنقل الثقيل. وقد تمكنت مؤخرًا من زيادة حجم أعمالها وفتح أسواق جديدة خارج مصر.