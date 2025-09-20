كأس الإنتركونتيننتال.. بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى جدة، من أجل مواجهة الأهلي السعودي، في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال، التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا، ضيفا على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، في التاسعة من مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتغادر بعثة بيراميدز مساء اليوم، في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي، بعد أن اختتم الفريق تدريباته اليوم في القاهرة، استعدادا لخوض المباراة المهمة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.