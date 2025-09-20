ديربي الميرسيسايد .. نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون وترتيب الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تأكيد هيمنته على ديربي الميرسيسايد؛ بعد فوزه على غريمه التقليدي “إيفرتون”، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الريدز انطلاقته المثالية هذا الموسم.

ليفربول.. تفوق مبكر وأهداف حاسمة

لم ينتظر ليفربول كثيرًا ليفرض أفضليته، حيث افتتح الهولندي رايان خرافنبرخ، التسجيل، في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية داخل الشباك؛ بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح، الذي واصل تألقه كأحد أبرز صناع اللعب في البريميرليج.

وفي الدقيقة 30، عزز الفرنسي هوجو إيكيتيكي، النتيجة، بإحرازه الهدف الثاني للريدز، ليضع فريقه في موقع مريح قبل نهاية الشوط الأول.

إيفرتون حاول العودة في اللقاء، ونجح لاعبه السنغالي إدريسا جاي في تقليص الفارق بالدقيقة 59 بتسديدة قوية لم يتمكن أليسون بيكر من التصدي لها، إلا أن الرد لم يكن كافيًا لإفساد فرحة جماهير ليفربول بالفوز الخامس على التوالي في مواجهات الديربي.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

لم يكن الفوز وحده هو العنوان الأبرز لليفر، بل تألق محمد صلاح الذي واصل صناعة المجد في الدوري الإنجليزي، بعد أن صنع تمريرته الحاسمة رقم 89، ليتخطى رقم الأسطورة ديفيد بيكهام (88 تمريرة)، ويتساوى مع زميله السابق جيمس ميلنر في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

صدارة مستحقة للريدز

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة من خمس مباريات، ليعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويثبت جدارته بالمنافسة على اللقب منذ البداية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة بعدما حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين، ليظل في منتصف الجدول دون استقرار في النتائج.