قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديربي الميرسيسايد .. نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون وترتيب الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

نجح فريق ليفربول في تأكيد هيمنته على ديربي الميرسيسايد؛ بعد فوزه على غريمه التقليدي “إيفرتون”، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الريدز انطلاقته المثالية هذا الموسم.

ليفربول.. تفوق مبكر وأهداف حاسمة

لم ينتظر ليفربول كثيرًا ليفرض أفضليته، حيث افتتح الهولندي رايان خرافنبرخ، التسجيل، في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية داخل الشباك؛ بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح، الذي واصل تألقه كأحد أبرز صناع اللعب في البريميرليج.

وفي الدقيقة 30، عزز الفرنسي هوجو إيكيتيكي، النتيجة، بإحرازه الهدف الثاني للريدز، ليضع فريقه في موقع مريح قبل نهاية الشوط الأول.

إيفرتون حاول العودة في اللقاء، ونجح لاعبه السنغالي إدريسا جاي في تقليص الفارق بالدقيقة 59 بتسديدة قوية لم يتمكن أليسون بيكر من التصدي لها، إلا أن الرد لم يكن كافيًا لإفساد فرحة جماهير ليفربول بالفوز الخامس على التوالي في مواجهات الديربي.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

لم يكن الفوز وحده هو العنوان الأبرز لليفر، بل تألق محمد صلاح الذي واصل صناعة المجد في الدوري الإنجليزي، بعد أن صنع تمريرته الحاسمة رقم 89، ليتخطى رقم الأسطورة ديفيد بيكهام (88 تمريرة)، ويتساوى مع زميله السابق جيمس ميلنر في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

صدارة مستحقة للريدز

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة من خمس مباريات، ليعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويثبت جدارته بالمنافسة على اللقب منذ البداية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة بعدما حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين، ليظل في منتصف الجدول دون استقرار في النتائج.

ليفربول إيفرتون ديربي الميرسيسايد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

ترشيحاتنا

جمال بيومي

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر

ترامب

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب

غزة

دبلوماسي: الاعتراف الأوروبي بفلسطين يكسر رواية الاحتلال

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد