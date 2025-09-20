اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي

وجهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة د. عمرو محمد علي، الدعوة لجميع الأطباء للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وفي النقابات الفرعية، تُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

وتنشر نقابة الأطباء الكشوف النهائية للمرشحين:

للاطلاع على قوائم المرشحين على مقاعد النقابة العامة اضغط علي الرابط التالي:

https://bit.ly/3Um9WFG

للاطلاع على قوائم المرشحين علي مقاعد النقابات الفرعية اضغط علي الرابط التالي:

https://bit.ly/4m6L5lp

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، دعت جميع الأطباء المرشحين إلى الالتزام بميثاق شرف انتخابي يُعلي من القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية، ويحافظ على أواصر الزمالة وروابط المهنة السامية التي تجمع بين جميع الأطباء.

كما دعت اللجنة مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة إلى تسهيل مهمة المرشحين في لقاء الأطباء وعرض برامجهم الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

ميثاق الشرف الانتخابي:

إعلاء مبادئ المنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.

يحق لكل مرشح أن يعرّف بنفسه وبرنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلان، وفي المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

مطالبة الزملاء مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بتسهيل مهمة جميع المرشحين في لقاء الأطباء وعرض الدعاية والبرامج الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

امتناع كل مرشح أو مؤيديه عن التعرض لوسائل دعاية المرشحين الآخرين بالإزالة أو التشويه.

مراعاة أن تكون مستلزمات الدعاية الانتخابية من مواد يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات.

الالتزام بالموضوعية في نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهني أو النقابي.

عدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، فالنقابة هي بيت كل الأطباء.

الالتزام بقواعد وإجراءات الانتخابات، والتعاون لإنجاح مهام لجان الإشراف على العملية الانتخابية.

احترام نتيجة الانتخابات باعتبارها التعبير الأمثل عن إرادة جموع الأطباء.

وتتمنى اللجنة العامة للانتخابات التوفيق والسداد لجميع الزملاء المرشحين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أماكن لجان الاقتراع في جميع المحافظات عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنقابة خلال الأيام المقبلة.