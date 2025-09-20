ريال مدريد يفوز على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره إسبانيول، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق إيدير ميليتاو وكيليان مبابي في الدقيقتين 22، 47.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، ميليتاو، كاريراس، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، ماستانتونو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، ومبابي.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق إسبانيول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.