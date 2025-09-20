محافظ الوادي الجديد: تحرير 40 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية

واصلت الإدارات التموينية في محافظة الوادي الجديد جهودها الميدانية من خلال حملات تفتيشية موسَّعة، أسفرت عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات للجهات المختصة.



وقال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط -في بيان اليوم /السبت/- إن الرقابة التموينية مستمرة على الأسواق والمخابز البلدية، بجانب التأكد من وصول الدعم لمستحقيه إضافة إلى متابعة انتظام صرف وجودة الخبز المدعم، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات الصحية المقررة؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع المتداولة.

