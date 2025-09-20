مراسل صدى البلد في بروكسل: تحرك أوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، أن أوروبا تتحرك من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد جرائم الاحتلال في غزة .



وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "رئيسة المفوضة الأوروبية تحدثت عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا تحول إيجابي في أوروبا".

وتابع مجدي يوسف: "هناك ضغط شعبي قوي على كل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم وقوي تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بفلسطين".

وأكمل مجدي يوسف: "توجه أوروبي لدعم الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية".

ولفت مجدي يوسف: "من المتوقع أن تعترف فرنسا وبريطانيا والبرتغال بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".