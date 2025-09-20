إسلام صادق يكشف تفاصيل مشادة بين حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الكواليس التي شهدتها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.





وقال صادق إن طارق مجدي حكم الـVAR دخل في مشادة مع حكم الساحة محمود وفا، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.



وأشار إلى أن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أشاد بأداء حكم الساحة محمود وفا، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح سيراميكا كان صحيحاً.

كما أكد الإعلامي أمير هشام، أنه كان هناك بعض المناقشات داخل لجنة الحكام حول مطالبة الأهلي بركلة جزاء في مباراة مودرن سبورت وتحديدًا جراديشار وهي اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: رأي لجنة الحكام كان هو أن قرار الحكم طارق مجدي صحيحًا خاصةً أن اللعبة بها شد وجذب بين المهاجم والمدافع، وزاوية الكاميرا في الشاشة لم توضح ذلك، وهو ما أكدت عليه غرفة الفار.