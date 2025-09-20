برونو فرنانديز بعد الفوز على تشيلسي: كل ثلاث نقاط مهمة

أكد برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد أن فوز فريقه على تشيلسي بنتيجة (2-1) يمثل خطوة مهمة في مشوار الدوري الإنجليزي، مشدداً على أن كل ثلاث نقاط "تعد ثمينة للغاية".



وقال فرنانديز - في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم /السبت/ - "نخوض كل مباراة على أنها نهائية، والهدف الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق.. الوصول إلى الهدف رقم 100 مع مانشستر يونايتد لحظة مميزة لمسيرتي، وأتمنى إضافة المزيد".



وأضاف النجم البرتغالي: "أظهرنا شخصية قوية، دافعنا جيداً رغم النقص العددي بعد طرد كاسيميرو، ونجحنا في الخروج بالنتيجة التي أردناها".



وأوضح: "دخلنا المباراة بعقلية قوية وهو ما جعلنا نكسب الأفضلية.. في النهاية، الأهم هو النقاط الثلاث.. كما أن وصولي إلى 200 مباراة في البريميرليج و100 هدف للنادي إنجازان أفخر بهما كثيرا".