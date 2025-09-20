ماريسكا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد: الطرد غيّر مجريات المباراة وكان علينا أن نبدأ بشكل أفضل

أعرب المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا، عن استيائه من البداية السيئة لفريقه أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2-1)، مشيراً إلى أن البطاقات الحمراء كان لها تأثير كبير على مجريات اللقاء.

وقال ماريسكا -في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت- "الطرد بعد ثلاث دقائق فقط غيّر كل شيء. وبعد طرد كاسيميرو أصبحت المواجهة 10 ضد 10 وهو ما جعل المباراة مختلفة بالنسبة لنا. لكن كان يجب أن نبدأ اللقاء بشكل أفضل".

وأضاف: "كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء لجواو بيدرو. بالنسبة للتبديلات، يونايتد يهاجم بخمسة لاعبين، لذلك كان علينا أن ندافع بخمسة أيضاً. عندما تكون المباراة 11 ضد 11 يمكن الاكتفاء بأربعة في الدفاع، لكن بعد الطرد تغيرت خطتنا".

وكشف المدرب الإيطالي عن موقف لاعبه كول بالمر قائلاً: "خضع لاختبار صباح اليوم ليتأكد من جاهزيته، لكنه لم يكن في حالة بدنية مكتملة. رغم ذلك بذل جهداً رائعاً من أجل النادي وزملائه".

وختم ماريسكا تصريحاته قائلاً: "علينا أن نبدأ المباريات بشكل أقوى. لا يمكن أن نتلقى بطاقة حمراء بعد ثلاث دقائق فقط على ملعب أولد ترافورد".

