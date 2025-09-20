لايبزيج يرتقي لوصافة الدوري الألماني بفوزه على كولن 3-1

ارتقى فريق لايبزيج إلى وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الثمين مساء اليوم السبت على ضيفه كولن بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.



سجل ثلاثية لايبزيج، حسن أودراوجو في الدقيقة 13، ورومولو كروز في الدقيقة 44، وديفيد روم في الدقيقة 45، فيما أحرز جان تايلمان هدف كولن الوحيد في الدقيقة 23.



الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى تسع نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، فيما توقف رصيد كولن عند سبع نقاط في المركز الرابع.



وحقق لايبزيج اليوم الفوز الثالث على التوالي في الدوري الألماني، بعد تغلبه في الجولتين الماضيتين على كل من هايدينهايم بهدفين دون رد، وماينز بهدف نظيف.

