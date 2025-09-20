وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا

وجه وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، باتخاذ كل التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية بجميع المطارات المصرية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والجاهزية الفنية والتشغيلية، لضمان انتظام حركة الطيران وعدم تأثرها بأي تداعيات محتملة.

جاء ذلك، في ضوء ما شهدته بعض المطارات الأوروبية، صباح اليوم السبت، من هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثر جزئي في حركة الإقلاع من تلك المطارات.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأن الموقف يُتابع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا العطل نتج عنه تأخيرات في وصول بعض الرحلات المحدودة القادمة من المطارات الأوروبية المتأثرة إلى مطار القاهرة الدولي، وشملت مطارات هيثرو ولوتن وبروكسل وبرلين، إضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطاري الغردقة وسفنكس.

وأهابت وزارة الطيران المدني بجميع الركاب المسافرين على شركات الطيران الأجنبية، مراجعة مواعيد رحلاتهم؛ للتأكد من التوقيتات المحدثة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع مجريات الموقف بشكل مستمر لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.