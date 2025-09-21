مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية، وذلك في إطار مبادرة "سائق واعٍ .. لطريق آمن"، التي تستهدف رفع كفاءة السائقين والارتقاء بالعنصر البشري في منظومة النقل البري.

وأكدت الشركة القابضة أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي انتهت بتخريج 103 سائقين من حاملي الرخصة درجة أولى وتسليمهم شهادات معتمدة، أثبتت جدوى البرنامج وأثره المباشر في رفع الوعي بالقيادة الآمنة. وأضافت أن التوسع في المرحلة الثانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية ضمن رؤية استراتيجية لبناء جيل جديد من السائقين يتميز بالمسؤولية والالتزام، بما ينعكس على تحسين السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

ويُنفَّذ البرنامج التدريبي على مدار يومين متتاليين وفق منهج متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي، حيث يتضمن محاضرات عن الصيانة الوقائية للمركبات وأعطال المحرك والدوائر الكهربائية وطرق معالجتها، ومحاضرات في الصحة النفسية والسلوكية للتعامل مع الضغوط المهنية، إضافة إلى شرح لقواعد المرور والإشارات المرورية وتطبيقاتها العملية، بجانب تدريب ميداني مكثف على مهارات القيادة الآمنة بإشراف خبراء من الإدارة العامة للمرور ومدربين معتمدين.

ويحصل المتدربون الذين يجتازون البرنامج على شهادات معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل داخل الشركات التابعة لوزارة النقل. وأكدت الشركة القابضة أن المبادرة ستتوسع تدريجيًا لتشمل فئات جديدة من السائقين من مختلف الرخص، مع دراسة إنشاء مركز متطور للتدريب بمدينة العاشر من رمضان، ليكون منصة مستدامة لتأهيل الكوادر في قطاع النقل البري.