قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

نظَّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة دمياط، ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة بدمياط، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والمحلية، وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية، وبمشاركة واسعة من المواطنين.

وخلال الندوة، جرى التأكيد على أن السكك الحديدية تُعَدّ أحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، وتحظى باهتمام كبير من الدولة من خلال مشروعات التطوير والتحديث الجارية، الأمر الذي يتطلّب وعيًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

واستعرضت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين وسلامة المرفق، ومن بينها: اقتحام المزلقانات أثناء غلقها، وإنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو بين فواصل العربات، إضافة إلى قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة.

وأكد المشاركون أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الدينية والحضارية، وتشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، مشددين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني والدولة للحد منها. كما أُبرزت أهمية دعم جهود التوعية التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة وما تشهده من عمليات تطوير وتحديث.

النقل السكة الحديد رشق القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة يشهدون حفل استقبال الطلاب بجامعة حلوان

السفير علي عبدي أواري

سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمواقف مصر الداعمة لبلاده

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد