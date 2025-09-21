رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية

نظَّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة دمياط، ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة بدمياط، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والمحلية، وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية، وبمشاركة واسعة من المواطنين.

وخلال الندوة، جرى التأكيد على أن السكك الحديدية تُعَدّ أحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، وتحظى باهتمام كبير من الدولة من خلال مشروعات التطوير والتحديث الجارية، الأمر الذي يتطلّب وعيًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

واستعرضت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين وسلامة المرفق، ومن بينها: اقتحام المزلقانات أثناء غلقها، وإنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو بين فواصل العربات، إضافة إلى قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة.

وأكد المشاركون أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الدينية والحضارية، وتشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، مشددين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني والدولة للحد منها. كما أُبرزت أهمية دعم جهود التوعية التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة وما تشهده من عمليات تطوير وتحديث.